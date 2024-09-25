Вырастет ли НДС и что будет с курсом доллара в 2025 году: прогноз эксперта

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Повышение налогов и деньги от партнеров

Повышение налогов поможет Украине получать финансирование от партнеров и даже увеличить его объемы при необходимости.

При этом внедрение налоговых изменений, принятых Верховной Радой в первом чтении, не принципиально именно в текущем году.

"Если эти налоговые изменения не будут введены в действие в этом году, то, наверное, это будет не страшно. Там получается условно миллиард долларов (поступлений от увеличения налогов – ред.), который можно будет ссудить за границей, или получить в виде какой-то другой финансовой помощи", - сказал Паращий.

На 2025 год эти изменения будут уже более важными, потому что речь пойдет об около 4 млрд долларов.

Паращий подчеркнул, что партнеры сейчас "не с очень большой охотой" финансово помогают Украине, и стране нужно искать собственные источники наполнения бюджета.

"С такой диспозицией (после повышения налогов – ред.) нам будет гораздо проще идти к западным лидерам и говорить: ну, ребята, смотрите, мы сделали все, что могли. Мы повысили налоги, увеличиваем самодостаточность, но мы просим, чтобы и вы также с нами больше поделились, потому что для нас это важно и именно в такой комбинации", - отметил Паращий.

Он убежден, что в таком случае можно будет рассчитывать на финансирование на следующий год более чем на 38 млрд долларов.

Когда повысят НДС

К осени 2025 года может возникнуть нехватка бюджетных средств и именно тогда встанет актуальный вопрос повышения НДС. Напомним, что МВФ предлагал повышение НДС на 2 п.п. Согласно договоренностям с фондом, изменение ставки НДС может потребоваться при увеличении бюджетных расходов.

Как правило, отметил эксперт, такая ситуация наступает осенью, когда расходы бюджета на оборону и безопасность перевыполняются.

"Например, в прошлом году в бюджет заложили 139 млрд гривен в месяц расходов на оборону и безопасность, а по факту за 8 месяцев мы имеем 211 млрд в месяц. То есть имеем значительные перерасходы. Именно поэтому у нас возникают эти постоянные вопросы - где взять дополнительные средства", - отметил Паращий.

На следующий год ежемесячные расходы на оборону предусмотрены в размере около 185 млрд грн. Разница, как правило, перекрывается международной военной помощью.

"То есть нам дают оружие, боеприпасы, и это позволяет больше тратить, чем мы планировали. Если международная помощь в следующем году будет не ниже, чем мы сейчас получаем, то возможно не придется через год говорить об увеличении налогов", - отметил Паращий.

По его подсчетам, в 2025 году от НДС правительство планирует привлечь чуть больше 900 млрд гривен при ставке 20%. Ставка 22% прибавит еще 10% от этой суммы, то есть где-то 90 млрд. "Это, кстати, меньше, чем от доходов от повышения военного сбора", - отметил эксперт.

Он не исключает, что вопрос об НДС будет еще обсуждаться. Возможно какое-нибудь компромиссное решение, например, о частичном увеличится НДС. "Откровенно говоря, для меня, как и для МВФ, выглядит довольно странно, что правительство решилось увеличить именно налоги на доходы, а не на расходы, которыми являются НДС", - отметил Паращий.

Сколько будет стоить доллар

Доллар по сравнению с этим годом в 2025-м подорожает чуть больше чем на 10%.

"По моему мнению, то, что они закладывают ( 45 грн за 1 доллар ), слишком много, но не выглядит как-то совсем нереалистично. Я больше бы склонялся, что средний курс в следующем году будет где-то в районе 44 - 44,5. Это выглядит более достижимо", - отметил Паращий.

Если средний курс будет не 45, а 44 в следующем году, то недополучение средств в бюджет в виде НДС на импортные товары и пошлины, считает эксперт, составит около 20 млрд гривен.

Он также уточнил, что НБУ более оптимистично видит рост экономики в следующем году, поэтому недополучение налога на импорт из-за более низкого курса может быть компенсировано за счет лучших сборов налогов.

Снятие ограничений на курсообразование и возврат к плавающему курсу, как и установление фиксированного курса, по мнению Паращия, ожидать не стоит.

"Мы понимаем, что Нацбанк своими очень массивными вливаниями доллара все-таки пытается этот курс контролировать. Скорее всего, такая практика продолжится и в следующем году", - отметил он.