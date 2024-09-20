Новые налоги "на пальцах": кто и сколько будет платить с октября

С 1 октября в Украине, скорее всего, повысят налоги. Соответствующий закон может быть принят в середине октября (именно так – новые налоги могут ввести "задним числом").

Кто и сколько налогов должен будет платить по-новому и как мы ощутим это на своих кошельках – разбирался журналист РБК-Украина Руслан Кисляк.

В условиях колоссальной нехватки средств на финансирование Сил обороны государство среди прочего намерено с октября поднять отдельные налоги. 17 сентября парламент одобрил в первом чтении соответствующий законопроект (№11416-д). Ожидается, что до середины октября документ будет рассмотрен во втором чтении, и, в случае его одобрения, налоговые новации будут введены "задним числом" с 1 октября.

Заплатит каждый

Предполагается, что повышение налогов с октября позволит дополнительно собрать в государственный бюджет в 2024 году 58 млрд гривен, а в 2025-м – еще 137 млрд гривен. Получить такие деньги планируется в основном за счет повышения военного сбора со всех доходов граждан с 1,5% до 5%. По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд гривен в 2024 году и 107,7 млрд гривен в 2025 году. А сколько дополнительно заплатит каждый из нас?

1. Повышение военного сбора со всех доходов граждан с 1,5% до 5% означает, что, например, с официальной зарплаты наемных работников работодатель будет платить на 3,5 п.п. больше налогов. При этом величина налога на доходы физлиц (НДФЛ) нормами вышеупомянутого закона не меняется, оставаясь на уровне 18%.

Также речь не идет о повышении с октября единого социального взноса (ЕСВ), который платит работодатель с фонда оплаты труда в размере 22%. Эта цифра никак не меняется.

Так что если сейчас с каждой начисленной 1 тысячи гривен зарплаты наемного работника в госбюджет в виде налогов "снимается" 18% НДФЛ + 1,5% ВЗ = 19,5% или 195 гривен, то с октября 2024 года (и до 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение) с каждой 1 тысячи гривен зарплаты будет уплачиваться налог 18% НДФЛ + 5% ВЗ = 23% или 230 гривен.

Повышенная ставка военного сбора будет действовать, в частности, и на процентные доходы граждан по депозитным вкладам. Если раньше такой доход облагался налогом в 19,5%, то сейчас это будет 23%.

2. Также с октября планируется введение военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы.

Это означает, что ФЛПы третьей группы, которые платят единый налог в размере 5% от дохода, будут дополнительно платить еще 1% военного сбора. К примеру, сейчас с каждой 1 тысячи гривен ежемесячного дохода ФЛП третьей группы уплачивают 50 гривен единого налога. А с октября будут платить 60 гривен.

Пока непонятно, как именно будет выглядеть процедура уплаты и администрирования этого дополнительного 1%. Сейчас ФЛП самостоятельно платят единый налог в 5%. Но дополнительный 1% – это уже другой налог. Так что и процедура его уплаты будет другой (чем, например, если бы просто подняли единый налог с 5 до 6%).

3. Установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц.

Это означает, что указанные категории налогоплательщиков дополнительно к уплачиваемым ими ныне суммам налогов с октября 2024 года должны будут платить ежемесячно 710 гривен до конца 2024 года и 800 гривен с 2025 года.

710 грн – это 10% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2024; 800 грн – это 10% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2025 года.

Кстати, планируется, что государственный бюджет получит от этого дополнительно 1,7 млрд гривен в 2024 году и 7,8 млрд гривен в 2025-м.

Налоги, которые мы (не) ощутим

4. Установление ставки налога на прибыль банков за 2024 год в размере 50% (планируется, что это даст госбюджету дополнительно 27 млрд гривен в 2024 году).

Как это повлияет непосредственно на рядовых украинцев – вопрос открытый. В первую очередь это повлияет на доходы банков, которые за 2024 год обязаны будут уплатить налог на прибыль 50%, а не 25% (как это сейчас предусмотрено законодательством). Скорее всего, это повлияет на тарифную и процентную политику банков – размер комиссий, проценты по депозитам и кредитам и т.д. За все это придется платить рядовым пользователям банковских услуг. Но непосредственно на размер уплачиваемых ими налогов и получаемых доходов это не повлияет.

5. Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле топливом (это даст бюджету дополнительно 1 млрд гривен в 2024 году и 4,3 млрд гривен в 2025 году).

Введение такой формы налогообложения автозаправочных станций обеспечит государству прогнозируемые и соответственно лучше контролируемые потоки налоговых поступлений в бюджет. Непосредственно на доходы или налоговые платежи граждан это не повлияет. А вот на ценовую политику автозаправочных сетей – возможно. К примеру, некоторые из них могут поднять цены на топливо. В таком случае это, безусловно, будет иметь эффект цепной реакции на потребительские цены. Но прогнозировать это трудно.

6. Ожидаемое изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (это нужно для введения экономического бронирования) – никак не повлияет на размер уплачиваемых украинцами налогов и получаемых ими доходов.

Правда, это усложнит администрирование налогов, поскольку бухгалтерам придется теперь посылать отчетность в Налоговую ежемесячно. Сейчас отчетность для разных категорий налогоплательщиков предоставляется по-разному: ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Напомним, в интервью для РБК-Украина глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев заявил, что быстро собрать деньги в бюджет можно только при условии, если налоги вырастут в равной степени для всех.