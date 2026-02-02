Когда не будет света 3 февраля: графики отключений по областям

"Причина введения ограничительных мер - последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", - пояснили в "Укрэнерго".

Однако ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня, поэтому графики по областям также могут меняться.

Киев и Киевская область

В Киеве после очередных аварийных отключений света снова вернули временные графики. Проверить, какой график для вашего дома, можно на сайте ДТЭК.

На Киевщине 3 февраля будут действовать стабилизационные графики отключений.





Днепропетровская область

На Днепропетровщине завтра также будут действовать стабилизационные графики отключений.





Черновицкая область

По данным "Черновцыоблэнерго", график на 3 февраля будет таким:

Группа 1: 03:00 - 06:00; 08:30 - 10:00; 14:30 - 16:00; 20:30 - 22:00

Группа 2: 03:00 - 06:00; 08:30 - 10:00; 12:30 - 14:00; 18:30 - 20:00

Группа 3: 03:30 - 05:00; 09:00 - 10:30; 15:00 - 16:30; с 21:00

Группа 4: 02:30 - 04:00; 08:30 - 10:00; 14:30 - 16:00; 20:30 - 22:00

Группа 5: 02:30 - 05:30; 08:30 - 10:00; 14:30 - 16:00; 20:30 - 22:00

Группа 6: 00:30 - 02:30; 05:30 - 08:00; 12:30 - 14:00; 18:30 - 20:00

Группа 7: 00:30 - 03:00; 06:30 - 08:30; 13:00 - 14:30; 19:00 - 20:30

Группа 8: 00:30 - 02:00; 04:30 - 06:00; 10:30 - 12:00; 16:30 - 18:00; с 22:30

Группа 9: 00:30 - 02:00; 06:30 - 08:00; 10:30 - 12:00; 16:30 - 18:00; с 22:30

Группа 10: 00:30 - 02:30; 06:00 - 08:00; 12:30 - 14:00; 18:30 - 20:00

Группа 11: 02:30 - 06:00; 10:30 - 12:00; 16:30 - 18:00; с 22:30

Группа 12: 00:00 - 02:00; 06:30 - 08:00; 11:00 - 12:30; 17:00 - 18:30; с 22:30

Закарпатская область

"Закарпатьеоблэнерго" опубликовало такие графики отключения для Закарпатской области:

Черкасская область

По данным "Черкассыоблэнерго", света у жителей Черкасской области не будет в такие часы:

Группа 1.1: 00:00 - 03:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

Николаевская область

В Николаевской области, по данным "Николаевоблэнерго", завтра свет будут выключать так:

Группа 1.1 - 00:00 - 02:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 18:00; 22:00 - 00:00;

Харьковская область

Как сообщили в "Харьковоблэнерго", свет на Харьковщине завтра будут выключать так:

Группа 1.1 : 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье завтра графики отключения света, по данным облэнерго, будут такими:

Запорожская область

Как сообщили в "Запорожьеоблэнерго", завтра свет на Запорожье будут выключать так:

Группа 1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

Полтавская область

На Полтавщине, как сообщили в облэнерго, будут выключать свет:

с 00:00 по 07:00 в объеме 4 очередей.

с 07:00 по 22:00 в объеме 4.5 очередей.

с 22:00 по 23:59 в объеме 4 очередей.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Сумская область

В Сумской области, по данным облэнерго, отключения света будут такими:

Львовская область

Как сообщает облэнерго, на Львовщине завтра будут такие графики отключения света:

Остальные области Украины

С графиками в других регионах Украины можно ознакомиться на ресурсах местных облэнерго: