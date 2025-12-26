Колесо обозрения на Подоле в Киеве могут закрыть: прокуратура объяснила, в чем опасность

Колесо обозрения, расположенное на Контрактовой площади в Киеве, могут закрыть из-за неудовлетворительного состояния аттракциона и отсутствия необходимой разрешительной документации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры в Facebook.
Украинцам рассказали, что Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения с запретом его эксплуатации - из-за неудовлетворительного состояния аттракциона.
"Таким образом мы хотим предотвратить возможные негативные последствия пользования аттракционом", - объяснили гражданам.
В рамках досудебного расследования уголовного производства, которое проводится под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева по ч. 2 ст. 272 УК Украины (по факту возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации объекта), было установлено при осмотре:
"Все это создает угрозу здоровью и жизни людей", - подчеркнули в прокуратуре.
Уточняется, что досудебное расследование сейчас продолжается. Проводят его следователи Подольского УП ГУ Нацполиции в городе Киеве.
Несколько позже в прокуратуре рассказали, что Колесо обозрения на Подоле в Киеве было размещено как временный объект на новогодне-рождественской ярмарке, получив контрольную карточку на временное нарушение благоустройства.
При этом впоследствии ее несколько раз продлевали из-за популярности аттракциона среди киевлян.
"Однако после того, как срок действия контрольной карточки закончился, аттракцион не демонтировали", - сообщили гражданам.
Отмечается, что сотрудники отдела контроля за благоустройством аппарата Подольской РГА с 2023 года неоднократно вносили предпринимателю предписания - с требованием предоставить разрешительную документацию на размещение Колеса обозрения.
"Не получив документы, они проинформировали профильные департаменты КГГА и органы контроля о выявленном нарушении порядка размещения аттракционов в городе Киеве, которое требует рассмотрения и принятия соответствующих мер реагирования. Однако должностные лица КГГА должным образом не отреагировали", - добавили в прокуратуре.
Согласно информации прокуратуры, должностным лицам КГГА, которые годами не замечали Колесо обозрения на Подоле, работавшее без всяких разрешений на землю в исторической части Киева, сообщено о подозрениях.
Так, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева, сообщено о подозрениях в служебной халатности было:
Сообщается, что директор Департамента земельных ресурсов КГГА (которая должна контролировать использование коммунальных земельных участков в столице), не принимала никаких мер для возвращения самовольно занятого предпринимателем участка, на котором он установил аттракцион.
"В частности, чиновница не вела судебно-претензионную деятельность", - уточнили в прокуратуре.
Руководитель Департамента территориального контроля столицы также "не принимал никаких мер для освобождения коммунального земельного участка от самовольно размещенного на нем Колеса обозрения".
"Расследование осуществляется следователями СО Подольского УП ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева", - добавили в прокуратуре.
В завершение украинцам сообщили, что в связи с бездействием должностных лиц Киевского городского совета, Подольская окружная прокуратура города Киева в июне 2025 года обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства.
Суд просят "обязать предпринимателя освободить коммунальный земельный участок путем демонтажа Колеса обозрения на Контрактовой площади в Подольском районе столицы".
"Судебное рассмотрение дела продолжается", - подытожили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
