"Коллеги говорили: вас уничтожат за три дня". "Моисей" вернулся из Швеции, чтобы служить в ВСУ

Почему решил вернуться в Украину из Швеции

В начале полномасштабного вторжения мужчина находился в Стокгольме. Первым, что тогда почувствовал, было лишь непонимание того, как могло начаться такое вторжение россиян.

"Коллеги по работе мне говорили: вам труба, вам крышка. У россиян ракеты, у россиян ядерка, а у вас (Украины – ред.) ничего нет. Вас уничтожат за три дня", – вспоминает их слова "Моисей".

Ему, конечно, было очень неприятно это слышать. Но мужчина моментально принял решение возвращаться в Украину и помогать ей защищаться. Руководитель фирмы сразу выплатил ему всю зарплату, а коллеги скинулись деньгами и сказали: "они тебе точно понадобятся".

Из Стокгольма он улетел в Варшаву, а оттуда добирался автобусом в сторону Киева. Проезжая Житомир, мужчина попал под свой первый обстрел. В это время он впервые почувствовал, что такое война.

"Заехали в Киев, и тогда я был в шоке. Почему поехал в столицу, хотя я сам из Одессы? Потому что, если бы они взяли столицу, дальше уже не было бы что брать. Это же сердце нашей страны. Спустился в метро, увидел тот ужас в глазах людей. В метро, в вагонах – собаки, кошки, слезы, детский плач. Я понимал, что надо что-то делать", – говорит он.

В военкомате его не сразу захотели брать. Однако мужчина буквально умолял попасть в армию. Оценив серьезность его намерений, в военкомате пообещали перезвонить через несколько дней. Через некоторое время так и произошло, и "Моисей" в итоге попал в 401-й стрелковый батальон.

Фото: В первые дни вторжения россиян в Украину "Моисей" решил присоединиться к рядам ВСУ, сейчас служит в стрелковом батальоне 110 ОМБр (предоставлено РБК-Украина)

Как вывозил людей из Херсона

Поскольку мужчине не удалось с первых дней встать на защиту родины с оружием в руках, он решил хотя бы помогать, чем может. Скооперировавшись со своими товарищами, решил помочь гражданским с эвакуацией.

"Мы купили машины, эти "четверки", красные, обычные "Жигули". И этими четырьмя машинами вывозили людей. В Чернигов заскакивали под обстрелами, вывозили людей в "Богдани", а они уже вывозили там дальше на Киев. А потом волонтеры попросили нас съездить за Кривой Рог, в Высокополье, в Херсонскую область. Россияне очень быстро продвинулись, а у нас еще не было настолько все готово, чтобы дать им отпор на каждом направлении", – рассказыват мужчина.

Однажды, заехав в нужное село, мужчины поторопились поскорее забрать женщин и детей, ведь была информация, что россияне скоро оккупируют населенный пункт. Однако успеть выбраться к приходу захватчиков им не удалось. Из окон домов они увидели вражескую технику, БТР и БМП.

По его словам, оккупанты сразу же пошли в большой дом, где жил местный фермер, и вытащили его вместе с женой на улицу. Группа россиян состояла из 7-8 бурят, которые на глазах у фермера начали насиловать его жену. Зрелище было ужасное. Однако ни "Моисей", ни его товарищи, помешать этому не могли – они были без оружия, и были вынуждены пережидать в другом доме.

В четыре машины удалось поместить по четыре ребенка и четыре женщины, а уезжать планировали в сторону Кривого Рога. Дорога из села была одна, и ее уже перегородили оккупанты. Установили импровизированный блокпост и подтянули на него технику. "Моисей" вместе с товарищами решили рискнуть и проехать прямо через него.

К счастью, оккупанты к тому времени уже напились и были в таком состоянии, что когда мимо них на машинах проезжали мужчины, то им даже не хватило сил что-то сказать. Таким образом им удалось вывести более 30 человек из оккупированного села.

Фото: Воины батальона уничтожают врага на горячих участках фронта (facebook.com/110separatebrigade)

"Мы приехали в Кривой Рог. Я сбегал и купил хлеба, целый поддон, горячий еще был. Так дети и женщины тот поддон хлеба съели минут за 20. Ну, глядя на это, конечно, что можно сказать. Было одно желание только – уничтожать их (россиян – ред.), и уничтожать, и уничтожать, и уничтожать. Тут мотивации даже никакой не нужно, достаточно было увидеть это все своими глазами", – вспоминает защитник.

"Если ты раз был на "нуле", ты уже герой. А если ты был там два раза, то ты уже воин"

"Моисей" не скрывает радости из-за того, что попал именно в 401 батальон, и благодаря своей эффективной службе смог уже стать главным сержантом. Позже батальон присоединили к 110 отдельной механизированной бригаде, а на текущий момент формирование стало полноценным 2-м стрелковым батальоном в составе 110-ки.

"Помню те первые выходы на Бахмуте. Это словами не рассказать. Это такая своего рода семья, такая "мужицкая, крепкая семья". Может удивительно вам будет это слышать, может никто этого не говорил никогда, но она настолько родная, эта семья, вот такое ядро сбитое”, – делится впечатлениями военный.

По его словам, часть сослуживцев – уже в зрелом возрасте, многие имеют сложившийся характер, однако война всех объединяет. Особенно это проявилось в боях под Бахмутом, Тернами и Покровском.

Также "Моисей" отметил свое руководство и командиров за их военную работу.

"Они не живут, как обычные люди. Они живут на командных пунктах круглосуточно, месяцами. Они моются раз в 10 дней, а бывает, что и раз в две недели. Каждую обстановку, каждое передвижение – они все знают. Поэтому нам даже будет стыдно, глядя на них, не работать. Мы с них и берем пример, поэтому у нас такой крепкий сержантский, офицерский состав. Ну, лучшие", – рассказывает военный.

Боевых выходов было много, и офицеры шли в бой вместе с сослуживцами, находясь в окопах рядом. По словам "Моисея", каждый командир роты, каждый командир взвода побывал в бою.

Фото: Офицеры шли в бои рядом со всеми остальными защитниками фронта (facebook.com/110separatebrigade)

"Даже штабные и служба МНС выходили на "ноль". Потому что человек пока там не побывает, как говорил наш комбат, и он действительно правду говорит, если ты раз был на "нуле", ты уже герой. А если ты был там два раза, то ты уже воин. Потому что второй раз туда пойти, конечно, сложнее, чем ты первый раз", – добавляет он.

К слову, над своим позывным "Моисей" думал долго, однако через сутки пришел "к общему знаменателю". Он сказал, что мало кто поймет подлинный смысл и отсылку к поэме Ивана Франко под названием "Моисей". А его главная идея заключалась в нежелании жить в рабстве, в любви к своему народу и жажде жить свободным человеком.

Бои под Бахмутом и Тернами

401 батальон сначала участвовал в боях в районе Андреевки, расположенной к югу от Бахмута. Бои были тяжелыми, однако командир роты тогда принял довольно нестандартное решение, чем ошарашил врага.

Чтобы не идти посадкой и не попасть на взрывы мин, он выбежал из посадки и в штурм пошел по открытой дороге. Подразделения врага этого просто не ожидали. По словам "Моисея", это было самое большое продвижение батальона на тот момент в глубину россиян. Если бы поддержка смежных подразделений была бы более эффективной, то Андреевку удалось бы освободить именно в тот же момент.

Позже батальон вывели на восстановление и со временем перевели в район села Терны на Лиманском направлении. На том участке фронта комбат лично участвовал в боях, во время которых получил ранение в руку.

"Моисей" вспоминает, что после захода на новые позиции им пришлось почти сутки копать окоп длиной 18 метров. Обустроив позицию, батальон ждал команды на штурм, их задачей было прикрытие левого фланга, однако враг ушел с другой стороны. Это сражение не увенчалось полным успехом, однако задачу было необходимо выполнить, а на третий штурм в бой шли офицеры из штаба.

Фото: 401 батальон некоторое время участвовал в боях в районе Андреевки к югу от Бахмута (facebook.com/110separatebrigade)

"Там очень трудно было пройти, там были такие заросли, несмотря даже на то, что это зима была. Нет "еленки", но просто кусты невероятные, очень тяжело было. Но чуть позже их (россиян – ред.) все равно отбросили”, – вспоминает воин.

При этом во время таких боев многие бойцы проявили свой характер, один из них рвался в бой, даже несмотря на то, что ему перебило пальцы от пулевого ранения. Отдельно "Моисей" похвалил медиков, профессионально выполняющих свою работу, чем спасают жизнь воинов в боях.

Важность работы главного сержанта

Служба главным сержантом батальона прежде всего заключается в выстраивании коммуникации внутри подразделения. И залог успеха – отношение к людям. Кроме этого "Моисей" занимается обучением личного состава.

"Кроме обучения личного состава, у меня еще есть куча других задач, которые мне ставит комбат. К ним (подчиненным – ред.) нужно относиться, как к мужикам, прежде всего. Не как к военным, а как к мужикам, с которыми ты ешь хлеб за одним столом. Когда ты сидишь с ним за столом и ешь хлеб, или пьешь кофе, неважно. И общаешься с ним, как с мужиком. Тогда он тебя воспринимает", – объяснил военный.

Мужчинам-военным, многим из которых уже под 50 лет, очень важно чувствовать уважение. И благодаря пониманию каждого бойца удается выстроить слаженную команду, которая сможет выполнять боевые задания. При этом усталость среди воинов естественно ощущается, поэтому очень важна взаимоподдержка.

"Мне уже 51 год. Какой бы я быстрый ни был, ну, а сколько ты так пробегаешь? Ты же все равно устаешь. Здесь иногда за рулем целый день просидишь, вылезаешь из машины и уже чувствуешь усталость", – добавляет "Моисей" .

При этом усталость заметна не столько физически, сколько психологически. Многие из бойцов не выдерживают, поэтому нужно давать им отдохнуть. И у комбата, по словам "Моисея", по этому поводу есть свое понимание. А лучшим отдыхом является поездка домой, к родным и близким.

Фото: Благодаря пониманию каждого бойца удается выстроить слаженную команду, которая сможет выполнять боевые задания, отмечает защитник (facebook.com/110separatebrigade)

Свадьба в 51 год

"Моисей" за все время войны ездил домой только один раз. Однако текущий его отпуск связан с важным событием в его жизни – он едет домой жениться.

"Я очень много лет жил один. Так сложилась судьба. Но это такой человек (речь идет о его любимой – ред.), я уже давно ее знаю, так я ее люблю. Я не пьющий, адекватный человек. Но самому жить – это не жизнь.Несмотря на войну, жизнь же не останавливается. Я смотрю на других побратимов, сержантов, просто солдат. У них есть жены, им звонят по телефону женщины, переживают. И я хочу, чтобы у меня была жена. Не гражданская, а официальная жена", – подчеркивает мужчина.

"Моисей" попросил комбата дать ему такой долгожданный отпуск и отправился к своей будущей жене. Вскоре после свадьбы он снова вернется на передовую – защищать Украину и дальше строить дружный сплоченный коллектив сослуживцев внутри батальона.