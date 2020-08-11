Кольченку дали громадські роботи після затримання біля посольства Білорусі

Після затримання активістів на протесті під посольством Білорусі в Києві колишньому політичному в'язню Олександру Кольченку присудили громадські роботи. Його визнали винним у дрібному хуліганстві.

Про це на брифінгу повідомила його адвокат Євгенія Закревська.

"Визначили покарання у вигляді 40 годин громадських робіт", - зазначила адвокат.

Вона додала, що стосується притягнення до відповідальності за нібито непокору законним вимогам поліції, питання не було розглянуто по суті. Матеріали відправили на додаткове оформлення у зв'язку з тим, що протокол був складений з порушеннями.

"Це цирк... суддя зазначила, що судовий розгляд є відкритим, але не допустила журналістів. Також не був допущений свідок", - зазначив, у свою чергу, сам Кольченко.

Закревська підкреслила, що на рішення суду буде подана апеляція.

Нагадаємо, вчора під будівлею посольства Білорусі в Києві пройшла акція на підтримку опозиційних протестів у цій країні; повідомлялося про кількох затриманих.

Кольченка звільнили з російської в'язниці в рамках обміну полоненими у вересні 2019 року, був заарештований у Криму після анексії і отримав 10 років позбавлення волі за звинуваченням нібито в тероризмі.