Кольченка випустили зі штрафного ізолятора

Український політв'язень Олександр Кольченко після перебування на святкові дні в штрафному ізоляторі повернувся в загін. Про це заявила російська правозахисниця Тетяна Щур, повідомляє "Укрінформ".

Вона повідомила про зустріч адвоката з Кольченко і про ознайомлення Кольченка з документами Уральської правозахисної групи, складеними за підсумками їхнього спілкування з прокуратурою з приводу максимальної ваги посилок і передач, яка за законом наразі може перевищувати 20 кг. Щур розповіла, що Кольченку не надходять газети.

"Сьогодні адвокат (Уральської правозахисної групи, - ред.) відвідав Олександра Кольченка. Подробиці такі: його помістили в ШІЗО 30 квітня, повернувся в загін він 10 травня. Загалом Саша почувається нормально, настрій хороший", - розповіла правозахисниця.

Також Щур назвала причину останнього поміщення Кольченка в ШІЗО - вживання ним "нецензурної лексики". Притому, що, за її словами, "Саша взагалі ніколи її не вживає". Правозахисниця ще додала, що найперше поміщення Кольченка в ШІЗО теж було з цієї причини, а також за вживання жаргону - замість слова "общежитие" він вжив слово "барак".

Нагадаємо, 25 лютого 2019 керівництво виправної колонії № 6 по Челябінській області вкотре відмовило українським консулам, аргументуючи це тим, що Олександр нібито є громадянином Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що Кольченка затримали 2014 року в Криму разом з українцем Олегом Сенцовим. Їх звинуватили у "підготовці терористичного акту". Кольченка було засуджено до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.