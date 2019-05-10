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Політв'язня Кольченка в РФ знову перевели в штрафний ізолятор

Новини » Суспільство    10.05.2019 - 02:30
Політв'язня Кольченка в РФ знову перевели в штрафний ізолятор
Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)

До Кольченка збирається поїхати адвокат 13 травня

Українського політв'язня Кремля Олександра Кольченка, який міститься у виправній колонії в російському Копейске, перевели в штрафний ізолятор. Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За її словами, Кольченко буде знаходиться в ШІЗО під час травневих свят в Росії. Щур також додала, що 13 травня до політв'язня повинні пустити адвоката.

"Начебто, завтра, 10 травня, його збираються випустити", - зазначила правозахисниця у четвер, 9 травня.

Відзначається, що переведення ув'язнених в російських в'язницях в ШІЗО відбувається через посилення режиму, пов'язаного зі святковими днями.

"Всіх засуджених, що мають "важкі" статті, прибирають із зони з профілактичною метою", - сказала Щур.

Активіста Олександра Кольченка затримали в Криму разом з режисером Олегом Сенцовим у травні 2014 за звинуваченням у підготовці терактів. Російський суд засудив Кольченка до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, українського консула не пускають в російську колонію до політв'язня Олександра Кольченка. За даними МЗС України, 25 лютого 2019 керівництво виправної колонії № 6 по Челябінській області вкотре відмовило українським консулам, аргументуючи це тим, що Олександр нібито є громадянином Російської Федерації.

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