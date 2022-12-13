Коллаборанткам в Луганской области вручили подозрения: они инициировали и провели псевдореферендум

По данным следствия, все четыре подозреваемые сделали каждая свой "вклад" в дело организации и проведения незаконного "плебисцита" на временно оккупированных территориях Луганской области. Так, двое так называемых "депутатов народного совета ЛНР III созыва" инициировали в сентябре 2022 года псевдозакон о фейковом референдуме "ЛНР" по вхождению в состав РФ, проголосовали за него и подписали у главы "ЛНР". На основании этого документа 23-27 сентября в оккупированных районах Луганской области были подготовлены и проведены действия, которые можно классифицировать как псевдореферендум.

В ходе этого незаконного волеизъявления в Луганске действовала "центральная избирательная комиссия ЛНР", которую возглавила так называемый "секретарь ЦИК ЛНР". Именно она обеспечивала все необходимые документальные и коммуникационные процедуры, вплоть до передачи информации российским СМИ. Эта коллаборантка стала еще одной подозреваемой в организации незаконного "плебисцита".

Кроме того, в организации и проведении фейкового "референдума" также приняла участие "член территориальной избирательной комиссии Жовтневого района Луганска". Женщина вместе с другими лицами составляла списки и идентифицировала избирателей, обеспечивала выдачу "бюллетеней" для голосования и их подсчет.

"При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры четырем организаторам "псевдореферендума" сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.