СБУ назвала поименно еще 5 организаторов "референдума" в Луганской области (фото)

Служба безопасности установила еще пятерых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Разоблачены инициаторы псевдозакона по "присоединению" Луганской области к РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"СБУ установили личности 5-х так называемых "депутатов народного совета ЛНР III созыва", которые способствовали принятию псевдозакона о фейковом референдуме в захваченных районах Луганской области", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в сентябре злоумышленники инициировали голосование за псевдозакон и после этого обратились к главарю террористов Леониду Пасечнику о "подписании незаконного документа".

Известно, что среди фигурантов - родственник "мэра Луганска", который находится под санкциями Украины и западных государств-партнеров за особо тяжкие преступления.

Следствие также установило, что все пятеро злоумышленников после 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной "администрацией" и за это они получили так называемые "мандаты" в "народном совете ЛНР".

"Находясь на "должностях", мужчины способствовали усилению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск", - отмечают в СБУ.

После полномасштабной войны коллаборнаты принялись за организацию фейкового плебисцита. Кроме принятия незаконных "актов", они активно участвовали в постановочных сюжетах российских пропагандистов, в которых призывали "проголосовать" за вхождение региона в состав РФ.

Также коллаборанты ездили по "избирательным округам", где лично агитировали местных жителей сделать свой "выбор" в пользу страны-агрессора.

"В организации псевдореферендума им "помогали" кураторы - представители путинской партии "Единая Россия" и кремлевские пиар-технологи", - добавляют в СБУ.

Так, по информации правоохранителей, речь идет о таких лицах:

Руслан Марданов,

Павел Пилавов,

Роман Лысенко,

Владимир Поляков,

Иван Санаев.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении за:

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Известно, что злоумышленники прячутся на временно оккупированной территории Луганской области, но СБУ уже установила места их пребывания.