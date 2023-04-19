Колаборантов в Херсонской области заставляют подписать обязательство по запрету на выезд

Сообщается, что россияне продолжают использовать гражданское население временно оккупированных территорий в своих целях, прикрываясь "живым щитом".

В частности, по состоянию на 18 апреля, в Скадовске Херсонской области захватчики начали заставлять всех коллаборантов и те, кто сотрудничают с ними, подписать обязательство по запрету на выезд за пределы района.

Напомним, в Херсонской области захватчики угрожают депортировать жителей без российских паспортов.

Между тем, в Силах обороны сообщали, что россияне готовятся к очередному "жесту доброй воли" в Херсонской области. Они обустраивают оборонительные рубежи и минируют все побережье на левом берегу.

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