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Колаборантов в Херсонской области заставляют подписать обязательство по запрету на выезд

Иллюстративное фото: коллаборантов в Херсонской области заставляют подписать обязательство по запрету на выезд (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Скадовске российские захватчики заставляют всех коллаборантов подписывать обязательство по запрету на выезд за пределы района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что россияне продолжают использовать гражданское население временно оккупированных территорий в своих целях, прикрываясь "живым щитом".

В частности, по состоянию на 18 апреля, в Скадовске Херсонской области захватчики начали заставлять всех коллаборантов и те, кто сотрудничают с ними, подписать обязательство по запрету на выезд за пределы района.

Напомним, в Херсонской области захватчики угрожают депортировать жителей без российских паспортов.

Между тем, в Силах обороны сообщали, что россияне готовятся к очередному "жесту доброй воли" в Херсонской области. Они обустраивают оборонительные рубежи и минируют все побережье на левом берегу.

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Херсонская областьГенштаб ВСУ