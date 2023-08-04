Колаборанти у Криму вже готові до "жесту доброї волі", - Гуменюк

Колаборанти на території тимчасово окупованого Криму вже готові до того, щоб почати втечу з півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі " Радіо Свобода ".

За її словами, зараз росіяни намагаються створити на півострові картинку, що вони нібито там надовго. Але місцеві жителі вже усвідомлюють, що евакуйовано сім'ї "чиновників", евакуйовано майно.

"Це всі ознаки того, що колаборанти верхнього ешелону вже готові до майбутнього жесту доброї волі", - наголосила Гуменюк.

Вона додала, що навіть за наявності великої кількості бажаючих втекти з Криму вже не так просто виїхати звідти, оскільки перевантажений та "втомлений" Кримський міст не може так працювати, а об'їзні шляхи є досить небезпечними.

"Там цивільні потрапляють до такої бутербродної композиції, коли цивільні автомобілі вставляються у військові колони, щоб створити живий щит. І люди не дуже хочуть у цій ситуації ризикувати власним життям", - розповіла Гуменюк.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, останнім часом у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Часто вони пов'язані з атаками бійців Збройних сил України, які б'ють по місцях зосередження росіян, їхньої техніки, а також складах з боєприпасами.

Наприклад, сьогодні, 4 серпня, ввечері вибухи пролунали у селищі Гвардійське, в районі якого знаходиться російська авіабаза.

Також вночі російський десантний корабель "Оленегорський горняк" був атакований у Чорному морі надводними дронами, через що він отримав серйозні ушкодження.

При цьому у липні на Кримському мосту пролунали вибухи, внаслідок яких пошкоджено дорожнє полотно. Як зазначали джерела РБК-Україна в СБУ, це результат операції наших спецслужб - міст атакували за допомогою безпілотників.