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Колаборантам в Мариуполе выдали "темники" по реагированию на взрывы, - Андрющенко

Фото: оккупантам в Мариуполе выдали "темники" по реагированию на взрыв (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Мариуполе россияне выдали инструкцию по объяснению звуков взрывов. Согласно ей все взрывы, которые происходят в городе, это ПВО или разминирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Строго велено разговоры по прилетам не вести. Даже в кулуарах. "Все взрывы это ПВО, самолеты и разминирование", - сообщил Андрющенко.

По его словам, согласно инструкции, каждый работник, который скажет другое, будет уволен с последствиями. Кроме того, отныне все кто-то приобщается к информации по прилетам, будет подписывать документ по гостайне и неразглашению. Штаб гражданской обороны переведен на работу в усиленном режиме без выходных.

"Так что мариупольцев снова ждет куча "лапши" на уши, стандартные сказочки о ПВО и сплошная информационная пустота от оккупантов. Ничего, мы заполним ее правдой", - добавил советник мэра.

Напомним, вчера во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы, в результате чего был уничтожен очередной состав с боекомплектом врага.

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