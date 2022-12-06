Коллаборант встал не с той ноги. Федоров рассказал подробности утреннего взрыва в Мелитополе

"Утренний взрыв в Мелитополе - прожарка очередного коллаборанта. Не с той ноги встал Николай Волык", - написал он.

Федоров отметил, что Волык до полномасштабной войны России против Украины возглавлял местное звено социалистической партии, а также был депутатом Мелитопольского районного совета.

После оккупации Мелитополя мужчина стал активным приспешником местных гауляйтеров.

"В 6 утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые. Вероятно "русский мир" отвернулся от коллаборанта. Уточняем информацию насколько сильно поджарился", - добавил Федоров.

Напомним, мэр Мелитополя ранее сообщал о мощном взрыве, который слышало полгорода.

Ранее ВСУ нанесли меткие удары по местам дислокации россиян в Запорожской области. Захватчики потеряли более 270 человек ранеными.

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