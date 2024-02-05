Кокус свободы Америки против помощи Израилю: причина

По словам Кокуса, Байден подается предполагаемому давлению с целью предложить еще более крупный, но теперь неоплаченный пакет помощи Израилю.

"Когда у нашей страны ежемесячный дефицит в 200 млрд долларов и государственный долг в 34 трлн долларов, Америка не должна и не обязана брать взаймы для поддержки Израиля. Особую тревогу вызывает то, что поскольку нам придется брать взаймы, мы одновременно облагаем налогами и занимаем деньги для финансирования ХАМАС, а также финансируем всю политику Джо Байдена, ставящую под угрозу американский народ, такую как его беспрецедентный пограничный кризис", - написано в заявлении.

Республиканцы нашли решение предоставления помощи Израилю.

"Конгресс может предоставить помощь Израилю, сократив финансирование ООН, отменив расширение налогового управления, отменив "фонд подкупа" Министерства торговли или прекратив левые налоговые льготы по изменению климата", - заявили республиканцы.

Помощь Израилю от США

Ранее мы писали, что на следующей неделе в Конгрессе США проголосуют по законопроекту о помощи Израилю в размере более 17 млрд долларов.

Также мы сообщали, что новый спикер Палаты представителей США предложил пакет для Израиля без помощи Украине.

К слову, у Байдена резко высказались о законопроекте про помощь Израилю без Украины.