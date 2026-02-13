Любовь как броня: как война укрепила отношения украинцев и почему интима стало меньше

Несмотря на четыре года большой войны и постоянный стресс, романтические отношения остаются для украинцев ключевым источником устойчивости. Многим это придает ощущение безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование Gradus Research .

Главное:

Устойчивость: 72% опрошенных говорят, что любовь дает ощущение опоры во время войны.

Отношения стали крепче, но новые связи - под угрозой

По состоянию на февраль 2026 года 85% украинцев находятся в отношениях. При этом война выступила катализатором для чувств: 57% опрошенных отметили, что кризис укрепил их союз.

Однако для молодежи (18-24 года) ситуация сложнее - только 75% имеют пару. Миграция и психологическое истощение стали главными барьерами для новых знакомств. Почти половина тех, кто сейчас одинок, считают, что построить отношения во время войны крайне трудно.

Результаты исследования (инфографика Gradus Research)

Эмоции важнее интима: изменение приоритетов

Война существенно повлияла на интимную жизнь и восприятие близости:

Треть украинцев (34%) признались, что секса в их жизни стало меньше из-за стресса и разлуки.

признались, что секса в их жизни стало меньше из-за стресса и разлуки. Более 90% респондентов теперь ставят на первое место эмоциональную близость, заботу и чувство безопасности.

теперь ставят на первое место эмоциональную близость, заботу и чувство безопасности. Физическая близость остается важной для 65% опрошенных (традиционно этот показатель выше у мужчин - 72%, чем у женщин - 59%).

"Отношения сегодня - это не столько об эмоциях момента, сколько о чувстве безопасности, поддержки и общей ответственности за будущее", - отмечает основательница Gradus Research Евгения Близнюк.

Результаты исследования (инфографика Gradus Research)

День влюбленных 2026: парадокс празднования

В этом году 40% украинцев планируют праздновать 14 февраля. Это неожиданно больше, чем в мирном 2020 году (34%). Социологи объясняют это потребностью в "якорях нормальности" среди хаоса войны.

Хотя праздновать планируют больше людей, материальная составляющая стала скромнее:

Только 55% готовят подарки (против 80% в 2020 году).

готовят подарки (против 80% в 2020 году). В топе презентов: вкусная еда и вино, цветы, совместное время и романтический ужин.

вкусная еда и вино, цветы, совместное время и романтический ужин. Молодежь оригинальнее - среди вариантов популярны электроника, валентинки или шутливое "подарю себя".

Результаты исследования (инфографика Gradus Research)