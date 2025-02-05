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Кого освободили из российского плена в рамках обмена сегодня: ответ Коордштаба

Украина, Среда 05 февраля 2025 17:45
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Кого освободили из российского плена в рамках обмена сегодня: ответ Коордштаба Фото: в Коордштабе рассказали, кого именно вернули в Украину во время обмена 5 февраля (t.me/Koord_shtab)
Автор: Наталия Гурковская

5 февраля Украина провела 61-й обмен пленными с Россией. Среди освобожденных много тяжелобольных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Среди тех, кто освобожден из плена, много тяжелобольных, тяжелораненых и тех, кто находится в российской неволе более двух с половиной лет", - говорится в сообщении.

На этот раз домой возвращаются 108 воинов ВСУ, в частности, из ТрО - семеро, ВМС - 26, и трое из Воздушных сил.

"Освобождены из плена также 22 нацгвардейца, 19 пограничников, один представитель Нацполиции", - отмечают в сообщении.

Украина вернула из плена России 150 военных (t.me/Koord_shtab)

Освобожденные военнослужащие защищали Украину от оккупантов в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Сумской, Киевской областях.

"В частности, освобождены нацгвардейцы, которые охраняли Чернобыльскую АЭС, а также защитники Мариуполя и "Азовстали". Увидят вскоре родных также украинские военнослужащие, которые принимали участие в операции в Курской области", - добавили в Штабе, отметив, что среди освобожденных - 47 сержантов, 69 солдат, 16 матросов и 18 офицеров.

61-й обмен пленными

Обмен пленными, проведенный 5 февраля, является 61-м по счету обменом военнопленными, организованный Коордштабом, с начала полномасштабного российского вторжения.

"Всего из российской неволи благодаря работе штаба по поручению президента Украины удалось вернуть уже 4131 человека: это как военнослужащие, так и гражданские, а также иностранные граждане", - отметили в Штабе.

Напомним, 5 февраля, Украина вернула из российского плена 150 граждан. Среди тех кого вернули - солдаты, сержанты и офицеры.

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Война в Украине Обмен пленными Российская Федерация
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