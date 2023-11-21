Кого и почему не выпускают из Украины: разъяснение пограничников

"Преимущественное количество из них - это мужчины, потому что именно им ограничен выезд с территории Украины", - сказал он.

По его словам, другие лица могут получить отказ, если имеют запрет на выезд из Украины (это касается и мужчин, и женщин) из-за судебных решений, поручения компетентных государственных органов, которые направляются Государственной пограничной службе, если у кого-то нет надлежащих документов на пересечение границы.

"Но этот процент очень невелик - основную часть составляют граждане Украины мужского пола, прибывающие к границе. Они могут иметь на руках какие-то документы, которые, как они считают, дают им право на пересечение границы, но на самом деле это не так", - добавил спикер Госпогранслужбы.

Демченко рассказал, что пограничники руководствуются правилами, установленными постановлением правительства №57 о пересечении границы гражданами Украины. Если кто-то не подпадает под эти условия и под эти категории пропуска, они соответственно получают отказ в пересечении границы.

"В том числе могут прибывать лица, которые предоставляют документы о том, что они учатся в разных заведениях за границей. И они считают, что имеют право на пересечение границы. Но правилами определено, что категория студентов не подпадает под пропуск через границу", - объяснил спикер.

Выезд мужчин за границу

Напомним, что в связи с военным положением, которое действует в Украине с начала полномасштабной войны, ограничен выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Но есть исключение. В частности, разрешается выезд в случае непригодности мужчины к военной службе и его снятия с воинского учета.

Ранее британское издание BBC написало, что с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины сбежало почти 20 тысяч мужчин, чтобы избежать призыва в армию. В то же время в Госпогранслужбе заявили, что не владеют такой статистикой.