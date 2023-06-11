Кого ищут работодатели в Киеве: список актуальных вакансий

По состоянию на 1 июня 2023 года в Киеве на учете состояло 3,1 тыс. безработных и насчитывалось 7,0 тыс. актуальных вакансий. Чаще всего ищут представителей рабочих профессий.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости.

Среди профессий наибольший спрос работодателей (21,3%) наблюдается на работников сферы торговли и услуг , а именно: продавцов продовольственных товаров, продавцов-консультантов, поваров, охранников, парикмахеров, механиков-водителей и профессиональных специалистов: учителей общеобразовательных учреждений, фармацевтов, воспитателей заведения дошкольного образования, инженеров, практических психологов, экономистов, работников социальной сферы.

Также высок спрос на квалифицированных рабочих - 17,0% (швеи, слесари разных специальностей, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электрогазосварщики, маляры) и на специалистов с опытом работы - 12% (медицинские сестры и братья, бухгалтеры, инструкторы по физкультуре, электромеханике, воспитателям, инспектор по кадрам).

Остается высоким спросом 11,8% на представителей простейших профессий – рабочие по комплексной уборке домов, уборщики служебных помещений, грузчики, контроллеры автоматических пропускных пунктов метрополитена, подсобные рабочие.

Среди рабочих по обслуживанию оборудования (10,8%) востребованы водители автотранспортных средств, трактористы, машинисты железнодорожно-строительных машин, токари, асфальтобетонщики, водители трамвая, дорожные рабочие, машинисты насосных установок, фрезеровщики.

Ситуация с работой в Украине

Спрос на рабочую силу в Украине в мае 2023 уверенно рос. Рост количества резюме практически остановился, в то время как количество вакансий продолжает расти (кроме ИТ-сектора, где ситуация сложная).

По данным НБУ, частично рост спроса на рабочую силу связан с сезонностью, в частности с/х работами, а частично мобилизацией сотрудников, в том числе критических, и усилением сложностей с поиском персонала.

В результате количество претендентов на одну вакансию существенно снизилось и в мае 2023 года было близко к уровню мая 2021 года.

Напомним, в базе данных Государственной службы занятости по состоянию на май 2023 зарегистрировано 36 тысяч вакансий. Некоторые работодатели готовы платить до 70 тысяч гривен в месяц.