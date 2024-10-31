Кто и при каких условиях может изъять автомобиль для армии в Украине: разъяснение

Кто может изъять автомобиль

Изъятие транспортных средств производится по решению военных администраций и других уполномоченных органов. Запросы на мобилизацию транспорта могут поступать от представителей Министерства обороны, Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Какие автомобили могут изъять

Под мобилизацию попадают в первую очередь грузовые и специальные автомобили, которые могут быть полезны для военных нужд: внедорожники, микроавтобусы, фургоны и автомобили повышенной проходимости.

Легковые автомобили могут изыматься в редких случаях, когда других транспортных средств недостаточно. При этом изъятию подлежат только исправные транспортные средства.

Условия и компенсация

Изъятие автомобиля возможно только при условии, что владелец является юридическим лицом или частным предпринимателем. Для таких граждан мобилизация автомобилей проводится исключительно в случае крайней необходимости и при наличии приказа военного командования.

Согласно законодательству, изъятие транспорта сопровождается оформлением документации и актом приема-передачи. Владелец получает справку о том, что его транспорт был мобилизован для нужд армии. В дальнейшем ему могут предложить компенсацию в размере рыночной стоимости автомобиля либо возвращение транспортного средства в случае его сохранности.