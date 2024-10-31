Кто и при каких условиях может изъять автомобиль для армии в Украине: разъяснение

В условиях военного положения в Украине могут временно изъять транспорт для нужд армии.Такие меры предусмотрены для обеспечения военных и служб тыла необходимыми транспортными ресурсами.
Чьи автомобили могут мобилизовать для военных нужд - в материале РБК-Украина ниже.
Изъятие транспортных средств производится по решению военных администраций и других уполномоченных органов. Запросы на мобилизацию транспорта могут поступать от представителей Министерства обороны, Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Под мобилизацию попадают в первую очередь грузовые и специальные автомобили, которые могут быть полезны для военных нужд: внедорожники, микроавтобусы, фургоны и автомобили повышенной проходимости.
Легковые автомобили могут изыматься в редких случаях, когда других транспортных средств недостаточно. При этом изъятию подлежат только исправные транспортные средства.
Изъятие автомобиля возможно только при условии, что владелец является юридическим лицом или частным предпринимателем. Для таких граждан мобилизация автомобилей проводится исключительно в случае крайней необходимости и при наличии приказа военного командования.
Согласно законодательству, изъятие транспорта сопровождается оформлением документации и актом приема-передачи. Владелец получает справку о том, что его транспорт был мобилизован для нужд армии. В дальнейшем ему могут предложить компенсацию в размере рыночной стоимости автомобиля либо возвращение транспортного средства в случае его сохранности.
Напомним, что Кабмин решил ввести государственный учет автомобилей, которые ввозят в качестве гуманитарной помощи для военных. В связи с этим будут действовать новые правила.
Кроме того, в Украине участились случаи поджогов автомобилей военных, которые по заказу врага совершают как взрослые, так и подростки. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.