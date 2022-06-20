Дозвіл на мародерство окупантам дав особисто Путін, - перехоплення СБУ

Мародерство серед росіян під час війни не вважається злочином і не карається. Вони переконані, що дозвіл дав особисто їх головний начальник Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефонну розмову одного з загарбників, яку перехопила СБУ .

"То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. Путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…" - розповідає загарбник у розмові з дружиною.

Окупант заздрить старшині, який "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!".

Тож склав і собі "бізнес-план", хоча має дещо скромніші апетити. Для початку хоче накрасти собі військову екіпіровку. Адже обмундирування на їм доводиться купувати самим.

"Я сижу в этих (намародерених, - ред.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти - продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные…" - захоплюється загарбник.