Коен заявив, що виплату від Пінчука провели з ухиленням від оподаткування

Коен розказав про можливе ухиляння від оподаткування з боку Трампа

Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн рассказал, что президент США лично приказал своему юристу, чтобы Виктор Пинчук перевел 150 тысяч долларов благотворительной организации Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Таким образом, Коэн рассказал о выплате, отвечая на вопрос о вероятном уклонении от налогообложения со стороны Дональда Трампа.

"Я получил указание от Трампа, чтобы контракт был заключен на имя Фундации Дональда Трампа, а не собственно Дональда Трампа за предоставленные услуги", - рассказал он.

Указано, что выплату провели в течение 15-минутного выступления Дональда Трампа на экономической конференции 2015 года.

Так, во время слушаний Коэн выступил с резкой критикой президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Коэн заявил, что Трамп знал об утечке писем избирательного штаба Демократической партии США, опубликованных WikiLeaks во время избирательной кампании 2016 года.

Коэн также сообщил, что был рядом с Трампом, когда политический советник Роджер Стоун сообщил Трампу о публикации, которая помешает избирательной кампании Хиллари Клинтон.