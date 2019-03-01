Коен заявив, що виплату від Пінчука провели з ухиленням від оподаткування

Фото: Майкл Коен (з выдкритих джерел)

Коен розказав про можливе ухиляння від оподаткування з боку Трампа

Колишній юрист Дональда Трампа Майкл Коен розказав, що президент США особисто наказав своєму юристу, щоб Віктор Пінчук перевів 150 тисяч доларів до благодійної організації Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Таким чином, Коен розказав про виплату, відповідаючи на питання про ймовірне ухиляння від оподаткування з боку Дональда Трампа.

"Я отримав вказівку від Трампа, щоб контракт було укладено на ім'я Фундації Дональда Трампа, а не власне Дональда Трампа за надані послуги", - розказав він.

Зазначено, що виплату було проведено за 15-хвилинний виступ Дональда Трампа на економічній конференції 2015 року.

Так, під час слухань Коен виступив з різкою критикою президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Коен заявив, що Трамп знав про витік листів виборчого штабу Демократичної партії США, опублікованих WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року.

Коен також повідомив, що був поруч з Трампом, коли політичний радник Роджер Стоун повідомив Трампу про публікації, яка завадить виборчої кампанії Хілларі Клінтон.