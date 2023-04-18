Коболеву продлили меру пресечения еще на два месяца

Бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву продлили меру пресечения. Она будет действовать еще два месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.
"7 апреля 2023 года по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС еще на два месяца продлил срок действия обязанностей возложенных на подозреваемого - бывшего главу правления НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, Коболев обязан:
В САП добавляют, что в соответствии с постановлением Апелляционной палаты ВАКС от 01.03.2023 об избрании меры пресечения подозреваемый обязан внести 230 млн гривен залога и выполнять определенные судом процессуальные обязанности.
"Несмотря на то, что решение о применении этой меры пресечения принято еще 1 марта 2023 года, оно по состоянию на сегодняшний день не выполнено - средства в полном объеме не внесены", - указано в сообщении.
Напомним, что бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подозревается в злоупотреблении служебным положением, которое заключалось в обеспечении ему выплаты премий более чем на 229 млн гривен.
Добавим, что недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что общественно с НАБУ завершила следствие по этому делу.
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