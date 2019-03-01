Коболєв заявив про фактичне припинення урядом контракту з ним

Керівник Нафтогазу сумнівається в законності процедури

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Кабинет министров фактически прекратил с ним контракт 22 марта. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Коболев напомнил, наблюдательный совет НАК рекомендовала продлить с ним контракт, но это решение на вступило в силу.

"Технически контракт со мной не продлен", - сказал он.

Коболев заявил, что "прикрываясь попыткой регулировать мою зарплату, правительство де-факто приняло решение о прекращении моего действующего контракта 22 марта".

В то же время Коболев отметил, что согласно закону об акционерных обществах, решение о контракте не принимает непосредственно акционер (в данном случае Кабмин), а наблюдательный совет.

Напомним, полномочия нынешнего руководства "Нафтогаза" завершаются 22 марта 2019 года.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" предлагает продлить контракт с Андреем Коболевим. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что никаких решений по этому вопросу не принималось.