RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Коболев про звільнення: рішення Кабміну нелегітимне та ставить хрест на корпоративній реформі

Автор: РБК-Україна

Колишній глава "НАК Нафтогаз" Андрій Коболев заявив, що рішення Кабміну про його звільнення було нелегітимним. Цей крок нівелював роль наглядової ради в усіх державних компаніях.

Про це Коболев заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я не вважаю, що рішення Кабінету міністрів було легітимним. Я вважаю, що це рішення ставить хрест на корпоративній реформі. Це важливо не лише для "Нафтогазу" чи для мене персонально, це важливо для всієї системи корпоративного управління, яка будувалася останні сім років", - сказав Коболев.

Він також переконаний, що його звільнення таким способом матиме дуже серйозні наслідки для динаміки відносин в органах корпоративного управління всіх інших компаній, тому його потрібно оскаржити.

"Фактично цим рішенням акціонер в особі Кабінету Міністрів зробив певним чином безпрецедентну річ - він де-факто сказав усім керівникам державних компаній: "Наглядова рада більше не важлива. Неважливо, що вони думають, оскільки вас оцінюю і призначаю-звільняю я". Якщо ця історія залишиться в поточному стані - це означає, що наглядова рада для менеджменту будь-якої компанії тепер ніхто", - пояснив Коболєв.

Раніше Коболев заявив, що не планує "влаштовувати цирк" та залишить ключі від кабінету своєму наступнику Юрію Вітренку.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України". Замість нього призначений Юрій Вітренко, який тривалий час працював у "Нафтогазі" разом з Коболєвим, проте в 2020 році був звільнений.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Андрій КоболєвНафтогаз України