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Коболєв: не планую влаштовувати цирк та залишаю ключі від кабінету Вітренку

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 11:16
Коболєв: не планую влаштовувати цирк та залишаю ключі від кабінету Вітренку Фото: Андрій Коболєв залишив посаду керівника "Нафтогазу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Андрій Коболєв залишає посаду керівника НАК "Нафтогаз України". Він займав її з березня 2014 року.

Про це Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я не маю наміру влаштовувати цирк та підставляти під удар Нафтогаз. Зараз основне завдання команди - зберегти динаміку роботи, яка встановилася в нас протягом останнього часу, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямів Групи", - написав він.

Як зазначив Коболєв, сьогодні його останній день роботи в "Нафтогазі".

"Я залишаю ключі від кабінету Юрію Вітренку", - додав Коболєв.

Коболєв: не планую влаштовувати цирк та залишаю ключі від кабінету Вітренку

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України". Замість нього призначений Юрій Вітренко, який тривалий час працював у "Нафтогазі" разом з Коболєвим, проте в 2020 році був звільнений.

Останнім часом Юрій Вітренко обіймав посаду в.о. міністра енергетики. Верховна рада 29 квітня призначила міністром енергетики Герман Галущенко. За призначення проголосували 305 нардепів.

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