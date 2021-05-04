Коболєв пов'язав звільнення з "Нафтогазу" з 2 млрд доларів на рахунках компанії

"Ми розуміємо, що вони розраховували на наші гроші - на 10 млрд гривень. Наш план був замістити дивіденди тим чи іншим платежем (технологію можна обговорювати - від ОВДП в "авансування дивідендів") сумою 32 млрд гривень ... Цей план, який я комунікував прем'єр-міністру і президенту, вони про це знають ", - заявив Коболєв.

За його словами, уряд заздалегідь поінформували, що замість запланованого у фінансовому плані прибутку в 11 млрд гривень будуть збитки. До цього НАК попереджав про проблему неплатежів газзбутів.

Він також зазначив, що на рахунках НАК є понад 2 млрд доларів вільних грошових коштів, а в ПСГ - 7 млрд кубометрів газу. Фінпланом, який не був затверджений, планувалося забезпечити наступний опалювальний сезон.

Коболєв підкреслив, що з 2 млрд доларів 32 млрд гривень компанія була готова передати до бюджету.