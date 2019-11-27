Коболєв розкрив деталі рішення Апеляційного суду Швеції у справі проти "Газпрому"

Рішення Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) стосується відхилення апеляції "Газпрому" на окреме рішення Стокгольмського арбітражу в справі щодо постачання газу між "Нафтогазом" та "Газпромом", винесене 31 травня 2017 року. Про це повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Коболєв, цьому рішенні Трибунал Торгової палати Стокгольма повністю відхилив претензії "Газпрому" за положенням "бери або плати". Крім того, трибунал визначив, що "Нафтогаз" має право на коригування формули розрахунку ціни відповідно до ситуації на ринку. Також рішення 2017 року скасувало заборону на реекспорт газу.

"Сьогодні апеляційний суд відхилив претензії "Газпрому" і залишив це важливе рішення в силі", - наголосив Коболєв.

Глава "Нафтогазу" повідомив, що усні слухання в справі за заявою "Газпрому" про оскарження другого арбітражного рішення (остаточне в справі щодо купівлі-продажу газу) має бути розглянута у лютому 2020 року. Слухання по апеляції на третє рішення (по транзитному контракту) заплановане на осінь наступного року.

Коболєв нагадав, що арбітражні рішення залишаються дійсними і підлягають виконанню, незважаючи на процес апеляційного оскарження. Такі рішення втрачають чинність лише у разі задовільнення апеляції, і не раніше.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

На сьогодняшній день сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшилася до 3 млрд доларів.