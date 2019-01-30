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Коболєв прокоментував нові норми споживання газу

Новини » Енергетика    30.01.2019 - 17:14
Коболєв прокоментував нові норми споживання газу
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

У Нафтогазі задоволені постановою уряду

НАК "Нафтогаз Україна" вітає рішення Кабінету міністрів повернути норми споживання газу на рівень 3,3 кубічних метрів. Про це на брифінгу сказав голова правління НАК Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми сподіваємося, що ця постанова зможе витримати юридичний тиск", - сказав він.

Коболєв нагадав, що раніше облгази Дмитра Фірташа успішно оскаржували в судах і блокували подібні постанови.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення повернути норму споживання газу на відмітку в 3,3 кубометра. Це норма на одну особу на місяць для домогосподарств, які не мають лічильників.

Норма у 3,3 кубометри була ухвалена в 2016 році, але її скасував суд. Таким чином, на початку 2019 року діяла постанова, згідно з якою норма споживання при наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання становила 9,8 кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 30 січня заявив, що "Нафтогаз" забезпечить українців безкоштовними лічильниками газу. Він підкреслив, що витрати на лічильники будуть вказані у фінансовому плані НАК.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що "Нафтогаз України" може витратити близько 2,5 млрд гривень на установку лічильників газу.

Насалик: установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5 млрд гривень Уряд скорочує норми споживання газу
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