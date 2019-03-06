Коболєв прокоментував конкурс на керівника "Нафтогазу"

Рішення протирічить українському законодавству

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал объявление Кабинетом министров конкурса на должность главы правления компании. Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Коболев отметил, что решение правительства противоречит идеологии реформирования компании, когда был создана наблюдательный совет "Нафтогаза", который отвечает за контракты правления компании.

"Предварительное решение относительно завершения моего контракта, а также объявление конкурса противоречит украинскому законодательству", - сказал он.

Коболев в частности отметил, что право объявлять конкурс имеет только наблюдательный совет "Нафтогаза".

Как сообщало РБК-Украина, 6 марта Кабинет министров решил провести открытый конкурс на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Премьер-министр Гройсман отметил, что 22 марта заканчивается контракт нынешнего главы НАК Андрея Коболева и всего состава правления.

Напомним, на прошлой неделе наблюдательный совет "Нафтогаза" предложил продлить контракт с Коболевым на нынешних условиях, но премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что никаких решений по этому вопросу не принималось. После заявления Гройсмана Коболев заявил, что правительство фактически прекратило с ним контракт.

Коболев возглавляет правление НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года.