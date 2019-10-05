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Коболєв пообіцяв провести анбандлінг "Нафтогазу" вчасно

Новини » Економіка    05.10.2019 - 15:39
Коболєв пообіцяв провести анбандлінг "Нафтогазу" вчасно
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Оператор ГТС України подав заявку на сертифікацію

Група "Нафтогаз" та "Оператор ГТС України" роблять все можливе, щоб завершити анбандлінг вчасно, тобто до 1 січня 2020 року. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Коболєв, цього тижня новий оператор ГТС України, ТОВ "ОГТСУ", подав заявку на сертифікацію до НКРЕКП.

Враховуючи стислі терміни, які залишаються до 1 січня 2020 року, коли має завершитися виділення незалежного оператора ГТС, Група "Нафтогаз" звернулася до НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного товариства з проханням про паралельну сертифікацію, відзначив він.

"Зі свого боку як "ОГТСУ" так і група Нафтогаз роблять все можливе, щоб завершити анбандлінг вчасно та якісно", - заявив Коболєв.

Як повідомляло РБК-Україна, ТОВ "Оператор ГТС України" подало до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заявку на проходження сертифікації як оператора газотранспортної системи.

Очікується, що компанію буде сертифіковано національним регулятором з подальшим підтвердженням з боку Секретаріату Енергетичного співтовариства до 1 січня 2020 року. Проходження сертифікації - фінальний етап проекту з відокремлення оператора ГТС України (анбандлінгу).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 18 вересня затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України" до кінця року.

Відзначимо, у вересні Україна представила Єврокомісії модель відділення оператора ГТС. До цього "Укртрансгаз" завершив черговий етап анбандлінгу, передавши функцію технічної експлуатації газотранспортної системи ТОВ "Оператор ГТС України".

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