Коболєв відповів Медведєву на заяву про транзит

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв відповів прем'єр-міністру РФ Дмитру Медведєву на заяву про те, що продовження транзиту російського газу через Україну повинно бути засноване на прагматизмі і відмову від судових спорів. Про це він написав у Facebook.

Коболєв нагадав Медведєву про те, що всі судові суперечки, які зараз перебувають на розгляді, були ініційовані російською стороною; Україна готова до конструктивного діалогу за контрактом на транзит газу з 2020 року і готова включити в периметр переговорів нові судові спори.

Також він заявив, що чинні судові рішення потрібно виконувати.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв заявив, що продовження домовленостей про транзит російського газу через Україну повинно бути засноване на прагматизмі і відмову від судових спорів. Російські прем'єр заявив, що Росія не відмовлялася від пролонгації відповідних договорів з Україною і використання цього транзитного маршруту.

Як відомо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішенняза позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. НАК повідомляв, що за кожен день несплати боргу нараховується пеня у розмірі понад 0,5 млн доларів.

Нещодавно стало відомо, що слухання у справі про виконання рішення Стокгольмського арбітражу на 2,7 млрд доларів у Нідерландах заплановані на грудень 2019 року.