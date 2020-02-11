Коболев назвав вартість втрачених в Криму активів

Протягом лютого НАК "Нафтогаз України" має намір передати до арбітражу остаточну суму оцінки втрачених активів в анексованому Криму. Про це глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, арбітраж визнав Росію винною стороною у втраті "Нафтогазом" активів на півострові.

"Після цієї перемоги, нам залишилося пройти другу стадію, коли ми подаємо розрахунок, а яка вартість цих актів. Ось протягом лютого остаточні розрахунки будуть передані в суд, і ми будемо чекати остаточного рішення трибуналу, а скільки ж грошей РФ заборгувала", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що приблизна остаточна сума може скласти 8 млрд доларів.

"Там були пораховані всі активи, включаючи втрату цього газу, що на Одеському та Безіменному родовищі зараз просто крадеться", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" вивчають можливості щодо позовів до "Газпрому" в Європейську комісію, арбітраж в Цюріху та арбітраж у Стокгольмі.

"Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" завершує підготовку до чергового подання документів у рамках арбітражного процесу проти Російської Федерації щодо активів у Криму. Сума позову становить 8 млрд доларів.