Коболєв назвав ринкову ціну на газ

Ринкова ціна у квітні буде нижчою, ніж та, за якою населення отримує газ

НАК "Нафтогаз Украины" предложил Кабинету министров отменить режим ПСО и открыть рынок газа для населения. Об этом написал глава правления НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что благодаря реформе рынка газа десятки компаний свободно покупают газ на европейском рынке и поставляют его украинским коммерческим потребителям. Но частные потребители покупают газ по фиксированной цене, которую определяет правительство.

Коболев сообщил, что цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене более низкой, чем текущая цена, установленная для населения в постановлении о ПСО.

С учетом НДС и затрат на транспортировку и поставку цена выходит на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров, а население платит по 8550 грн, добавил он.

"Мы уверены, что бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", - написал Коболев.

КАК сообщало РБК-Украина, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал премьер-министру Владимира Гройсмана письмо, в котором предлагает Кабинету министров с 1 апреля отказаться режима ПСО и либерализовать рынок газа, что приведет к снижению цен на газ для населения.

Напомним, Кабинет министров постановлением от 19 октября 2018 года № 867 повысил цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составила 8550 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).