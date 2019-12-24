Коболєв назвав наслідки завершення анбандлінгу "Нафтогазу"

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послу (НКРЕКП) ухвалити рішення про сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України" означає, що анбандлінг добігає кінця. Про це написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Коболєв, "Оператор ГТС України" отримав від НКРЕКП сертифікацію, ліцензію та тарифи на транспортування газу і тепер є повністю самостійною та дієздатною компанією.

Він переконаний, що завдяки європейським правилам Україна значно посилює надійність постачання енергії.

"Українські компанії отримують можливості працювати на рівних в єдиному європейському енергопросторі, а споживачі - доступніші газ і тепло, без політичних вимог від домінуючого гравця", - додав Коболєв.

Як повідомляло РБУ-Україна, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг 24 грудня ухвалила рішення про сертифікацію "Оператора газотранспортної системи УкраЇни".

Нагадаємо, компанія ТОВ "Оператор ГТС України" почне роботу 1 січня 2020 року. З 7 ранку вона я візьме на себе обов'язки оператора газотранспортних систем України як незалежна, технічно і фінансово спроможня компанія. 1 січня повинні бути підписані фізично акти, які переведуть всі активи компанії від групи "Нафтогаз" у Міністерство фінансів для МГУ.