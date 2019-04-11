Коболєв назвав головну умову для здешевлення газу для населення

Скоригований фінансовий план НАК "Нафтогаз України", який був поданий до Кабінету міністрів, складений за цінами та на умовах чинної постанови уряду №867 про покладання спеціальних зобов'язань на компанію. Про це повідомив голова правління НАК Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Коболєв зазначив, що саме цього підходу вимагають від нього умови контракту, встановлені урядом України.

"Хочу тут ще раз нагадати, що перехід на ринкове ціноутворення, яке наразі дозволяє споживачам купувати газ дешевше від регульованої урядом ціни, можливе тільки за повної відміни наразі діючої вимоги продавати газ не напряму населенню, а через приватних посередників - газзбути", - додав він.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" спрямував на розгляд Кабінету міністрів скорегований фінансовий план компанії на 2019 рік. Документ складений з урахуванням збереження спецзобов’язань "Нафтогазу" постачати газ газзбутам і виробникам тепла (ПСО). Продовження ПСО призведе до збільшення дефіциту коштів компанії на 20,9 млрд грн.

Як відомо, зараз "Нафтогаз України" не може продавати паливо побутовим абонентам безпосередньо, а лише через газорозподільні компанії. Левову частку ринку постачання контролює Group DF олігарха Дмитра Фірташа.

Як повідомляло РБК-Україна, ухвалена урядом постанова від 3 квітня №293, якою змінюються правила формування ціни на газ, суперечить положенням чинної постанови про ПСО №867. Як стало відомо РБК-Україна, донорів, а також основного кредитора - МВФ - уряд ознайомив з одним варіантом постанови, а потім без попередження офіційно оприлюднив інший.