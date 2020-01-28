Кобі Брайанта включать в Зал слави баскетболу

Колишній захисник "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Брайант, який загинув в результаті аварії вертольота, буде введений в Зал слави баскетболу у 2020 році. Про це в Twitter повідомляє журналіст Шемс Чарану, цитуючи голови Залу слави Джеррі Коланджело.

Разом з ним в Зал слави включать Тіма Данкана і Кевіна Гарнетта.

"Ця церемонія обіцяє бути найбільш грандіозною в історії, з огляду на, що в Зал слави будуть включені Кобі, Тім Данкан і Кевін Гарнетт. Ми будемо вшановувати Кобі так, як він цього заслуговує", - наводяться слова Коланджело.

Нагадаємо, 26 січня приватний гелікоптер з Брайантом впав в горах поблизу міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелес. На борту перебували 9 осіб, в тому числі 13-річна дочка баскетболіста. Всі вони загинули. Пізніше в мережі з'явилося відео з місця аварії вертольота.

Брайант протягом усієї кар'єри, з 1996 по 2016 рік, він виступав за "Лейкерс". За цей час він п'ять разів вигравав чемпіонські титули НБА і двічі ставав переможцем Олімпіади (2008 і 2012), а також встановив ряд особистих рекордів. У списку кращих снайперів ліги він займає четверте місце.