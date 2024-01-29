К коалиции F-16 присоединилась еще одна страна, - Шмыгаль

"Поблагодарил Люксембург за лидерство в создании ІТ-коалиции, а также за присоединение к коалиции F-16. Обсудили реализацию совместных договоренностей, достигнутых во время встречи между господином Фриденом и президентом Владимиром Зеленским в Давосе", - написал Шмыгаль.

По его словам, в ходе разговора также были обсуждены вопросы евроинтеграции Украины и поддержки Ukraine Facility на 50 млрд евро.

"Благодарны за поддержку в этих и других вопросах. Получил заверения от коллеги, что Люксембург и дальше будет оказывать Украине всестороннюю помощь", - подчеркнул премьер.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

В Пентагоне заявили, что Украина сможет получить первые истребители F-16 уже в этом году.

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