Коалиция истребителей. Когда начнется обучение пилотов и как скоро Украина получит F-16

Авиакоалиция: кто работает над F-16 для Украины

О потребности в боевой авиации западного образца Украина говорила с начала полномасштабного российского вторжения. Однако для того, чтобы история с F-16 стала реальностью, пришлось двигаться поэтапно, склоняя союзников сперва к передаче ПВО, а затем и танков.

Весной 2023 года лед тронулся. В мае после визитов президента Владимира Зеленского в европейские страны Великобритания, Нидерланды и Франция объявили о создании так называемой "коалиции истребителей". Это неформальное объединение, в которое вошли партнеры, готовые содействовать в получении F-16.

Тогда же стало известно, что США и союзники достигли согласия в том, что Украина получит истребители. И в ближайшие месяцы они должны решить, кто именно, сколько и когда их поставит. Пока же понятно, что они точно не будут задействованы в рамках нынешнего контрнаступления.

Позиция США в данном вопросе решающая, и 20 мая советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон присоединится к обучению украинских пилотов и поставкам самолетов.

Фото: коалиция истребителей объединила более 10 стран, которые поучаствуют в обучении пилотов и поставках (Getty Images)

В июне после встречи в формате "Рамштайн" оформилась коалиция стран, которая займется конкретно подготовкой летчиков. Соответствующий меморандум был подписан с 11 партнерами.

"F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. ВВС Украины готовы освоить их в кратчайшие сроки. Украина победит", - прокомментировал новость министр обороны Алексей Резников.

В коалицию подготовки вошли:

Дания

Нидерланды

Бельгия

Канада

Люксембург

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Швеция

Великобритания

Когда начнется обучение пилотов

На этой неделе представительница Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что американский президент Джо Байден дал "зеленый свет" на обучение пилотов из Украины. При этом официально детали предстоящих тренировок Вашингтон не разглашает.

Тем не менее известно, что процесс должен стартовать в августе. В частности, об этом на встрече с послами заявил Владимир Зеленский. Поэтому, по его словам, дипломаты должны на 100% сосредоточиться на работе со странами, которые могут передать Украине эти истребители.

Фото: спикер Воздушных сил Юрий Игнат говорит, что пилоты уже готовы ехать на обучение (suspilne media)

На днях спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что пилоты уже давно готовы выехать на обучение и ждут отмашки от партнеров.

"О сроках мы уже не раз говорили. Конец лета - это и есть срок... Если это будет конец лета, то хорошо", - подчеркнул он.

Где будут учить пилотов

На данный момент известно, что обучение пройдет в Дании и Румынии. Отметим, по состоянию на июль координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что даты и продолжительность программы все еще в процессе разработки.

Причем места тренировок могут не ограничиться двумя странами. В частности, британская сторона среди прочего поможет летчикам подтянуть уровень владения английским - это одно из главных условий начала обучения на F-16.

Как сообщалось ранее, Румыния должна приступить к подготовке пилотов в августе. По данным CNN, для тренировок уже определена авиабаза, для учебной миссии могут быть задействованы 3-4 истребителя. Проблем возникнуть не должно, поскольку в стране есть около десятка квалифицированных инструкторов с налетом более 2 000 часов. Кроме того, самолеты для тренировок предоставят и Нидерланды.

Фото: обучение украинских пилотов начнется на авиабазе Skrydstrup в Дании (wikimedia.org)

Хотя поступает и противоречивая информация. По словам вице-президента по международным связям компании Lockheed Martin Рэя Писелли, первый этап подготовки должен пройти на авиабазе Skrydstrup в Дании. И только к концу года украинские пилоты прибудут в румынский учебный центр на 86-й авиабазе RoAF (коммуна Борча).

Украина заинтересована в расширении географии.

"Это могли бы быть и даже США. Но пока об этом речь не идет, это будет приниматься решение политическое, или в рамках коалиции авиационной. Лучшая база находится в США, но и в Европе есть центры для обучения", - говорил Юрий Игнат.

Как будет проходить подготовка

На первом этапе проходит тестирование и отбор пилотов, определение уровня владения английском языке, и только затем начнутся теоретический и практический курсы. Все это необходимо, что они получили необходимые навыки управления и боевого применения F-16.

Помимо летчиков обучение пройдет и технический персонал, который будет обслуживать истребители.

Не исключено, что базовые вещи пилоты смогут освоить, находясь в Украине. На прошлой неделе Чехия передала специальный симулятор, и его опробовал президент Владимир Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский на симуляторе F-16 (president.gov.ua)

"На этом симуляторе украинские военные изучают особенности современной техники и ее возможности", - сообщили в Офисе президента.

Как долго продлится обучение

На данный момент нельзя точно сказать, сколько времени займет программа подготовки украинских пилотов.

"Это зависит от квалификации, как с точки зрения современных истребителей, так и опыта, а также от того, насколько хорошо они владеют английским языком", - говорил командующий датской армии генерал Флемминг Лентфер.

В интервью РБК-Украина спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что по оптимистическим оценкам, кратчайший курс составит 6 месяцев. Но может быть и меньше.

В частности, пара украинских пилотов прошла тестирование на симуляторах на авиабазе в Аризоне (США), и американские партнеры сделали выводы о том, как они реагируют на различные ситуации в воздухе и как быстро схватывают новый материал.

"Воздушные силы говорили о полугодии, а наши коллеги сказали, что, возможно, получится уложиться и в 4 месяца", - добавил он.

Сколько пилотов пройдут обучение

По данным Politico, сформирована первая группа из 8 украинских пилотов, готовых начать обучение на F-16. Еще 20 человек, немного владеющих английским, в августе пройдут языковые курсы в Великобритании.

По словам Игната, к сожалению, не все украинские пилоты владеют английским языком, поэтому сейчас и идет речь о 8 летчиках. Но как только остальные подтянут свой уровень, их отправят вслед за первой группой.

В целом же необходимо подготовить несколько десятков пилотов.

"Это будет не обучение, а переобучение на новый тип самолета. Им нужно будет понять, как это все работает. Им нужно будет поменять философию - из старой советской техники пересесть на западную, - говорил он о первой группе.

Причем переобучение будет зависеть от опыта каждого летчика, поэтому кто-то сначала пройдет наземную подготовку, а кто-то сразу перейдет к полетам.

Ранее сообщалось, что Дания одновременно может принять до 6 пилотов и до 40 человек технического персонала.

Когда Украина получит F-16

Официальных сроков нет. Но, очевидно, что они зависят от скорости обучения и количества подготовленных пилотов. Издание Politico со ссылкой на источники писало, что графики до сих пор подвешены, как и вопрос о том, кто именно передаст Украине самолеты. Базовый сценарий - начало 2024 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил о том, что западная авиация должна появиться в украинском небе до конца марта.

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", - отметил он.

При этом есть много нюансов, и график может сдвигаться, поскольку нужно готовить техников, инженеров и соответствующую инфраструктуру.

Фото: министр обороны Алексей Резников рассчитывает на получение F-16 в следующем году (Виталий Носач/РБК-Украина)

На это указывал и министр обороны Алексей Резников. По его словам, как только будут готовы инфраструктура, пилоты и инженеры, западные партнеры скажут: "ОК, теперь самолеты".

"Поэтому это немного займет времени. Оптимистично думаю, что это следующий год", - добавил он.

Кто и сколько F-16 передаст Украине

От западных партнеров Украина надеется получить около 40-50 современных истребителей F-16. Этого количества должно хватить на формирование трех-четырех эскадрилий. Отметим, украинские эскадрильи состоят из 12 единиц боевой авиации.

На сегодня неизвестно, кто и сколько самолетов передаст Украине. По словам Владимира Зеленского, партнеры готовы предоставить "мощное количество".

"(В Молдове, - ред.) у меня была закрытая встреча со странами, точно подтвердившими, что они точно дадут нам F-16", - говорил он в июне.

По данным Bloomberg, речь идет о самолетах на вооружении европейских членов НАТО. Это, как праавило, устаревшие модели, и их обслуживание будет обходиться достаточно дорого. По некоторым расчетам, стоимость одного летного часа может составлять до 32 000 долларов. В то время как на современных версиях этот показатель начинается от 8 000 долларов.

Дмитрий Кулеба подчеркивал, что сразу несколько партнеров готовы передать истребители и даже называют количество. Но на публику пока согласовано лишь обучение.

Предполагается, что первыми F-16 предоставят Нидерланды и Дания, которые возглавили авиационную коалицию и снимают их с вооружения, меняя на F-35. Как пишет Bloomberg, еще в мае нидерландское правительство начало соответствующие переговоры с Вашингтоном.

В настоящее время у Нидерландов есть порядка 40 истребителя F-16. Из них 24 единицы эксплуатируются и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года. По разным оценкам, от 10 до 12 самолетов списаны. Ранее десяток должны были продать компании Draken International. Но еще в декабре 2022 года сделку отложили без объяснения причин.

Дания как потенциальный донор Украины располагает 44 самолеток. Из них 30 находятся в боеспособном состоянии. Похожая ситуация в Бельгии - у нее на вооружении 53 единиц F-16 и есть планы по замене на пятое поколение.