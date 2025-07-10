"Коалиция решительных" получит штаб-квартиру: Британия и Франция сделали заявление

Великобритания и Франция договорились создать совместную штаб-квартиру "коалиции желающих", которую разместят в Париже, а через год перенесут в Лондон. Штаб-квартира будет координировать процессы размещения европейских войск в Украине в случае прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление , опубликованное на сайте правительства Великобритании.

В британском правительстве отметили, что впервые во встрече членов коалиции приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

Среди других решений, принятых на встрече - создание многонациональной штаб-квартиры в Париже во главе с Францией и Британией. Штаб будет контролировать все оперативные и тактические мероприятия. Через год штаб будет перенесен в Лондон, а после развертывания сил в Украине в Киеве создадут координационную группу во главе с высокопоставленным британским офицером.

Также впервые точно очерчены задачи, которые будут выполнять союзники в Украине

Восстановление сухопутных войск Украины, их переформирование и усиление.

Совместное с Украиной обеспечение свободного воздушного пространства, которое станет достаточно безопасным для восстановления гражданского авиасообщения.

Безопасность акватории Черного моря. В ее поддержке будет привлечена Черноморская оперативная группа в составе Турции, Румынии и Болгарии . Группу усилят дополнительным оборудованием и персоналом.

"Во время встречи лидеры осудили жестокие нападения президента Путина на украинские города и игнорирование мирных переговоров, а также подтвердили свою решимость продолжать оказывать давление на Путина, чтобы тот прекратил свои незаконные нападения и принял содержательное участие в переговорах", - отмечается в сообщении.

В планировании коалиции, по данным Лондона, участвуют 30 международных партнеров и более 200 планировщиков.