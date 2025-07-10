ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Коалиция решительных" получит штаб-квартиру: Британия и Франция сделали заявление

Британия, Четверг 10 июля 2025 21:52
UA EN RU
"Коалиция решительных" получит штаб-квартиру: Британия и Франция сделали заявление Фото: армия Британии также будет в Украине
Автор: Антон Корж

Великобритания и Франция договорились создать совместную штаб-квартиру "коалиции желающих", которую разместят в Париже, а через год перенесут в Лондон. Штаб-квартира будет координировать процессы размещения европейских войск в Украине в случае прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте правительства Великобритании.

В британском правительстве отметили, что впервые во встрече членов коалиции приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

Среди других решений, принятых на встрече - создание многонациональной штаб-квартиры в Париже во главе с Францией и Британией. Штаб будет контролировать все оперативные и тактические мероприятия. Через год штаб будет перенесен в Лондон, а после развертывания сил в Украине в Киеве создадут координационную группу во главе с высокопоставленным британским офицером.

Также впервые точно очерчены задачи, которые будут выполнять союзники в Украине

  • Восстановление сухопутных войск Украины, их переформирование и усиление.
  • Совместное с Украиной обеспечение свободного воздушного пространства, которое станет достаточно безопасным для восстановления гражданского авиасообщения.
  • Безопасность акватории Черного моря. В ее поддержке будет привлечена Черноморская оперативная группа в составе Турции, Румынии и Болгарии. Группу усилят дополнительным оборудованием и персоналом.

"Во время встречи лидеры осудили жестокие нападения президента Путина на украинские города и игнорирование мирных переговоров, а также подтвердили свою решимость продолжать оказывать давление на Путина, чтобы тот прекратил свои незаконные нападения и принял содержательное участие в переговорах", - отмечается в сообщении.

В планировании коалиции, по данным Лондона, участвуют 30 международных партнеров и более 200 планировщиков.

Отметим, что 10 июля министр обороны Британии Джон Хили заявил, что его страна готова отправить войска в Украину. Британия считает, что отправка военных укрепит режим прекращения огня в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Украина Великобритания
Новости
Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно о покушении и кем был погибший
Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно о покушении и кем был погибший
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом