"Коалиция решительных" получит штаб-квартиру: Британия и Франция сделали заявление
Великобритания и Франция договорились создать совместную штаб-квартиру "коалиции желающих", которую разместят в Париже, а через год перенесут в Лондон. Штаб-квартира будет координировать процессы размещения европейских войск в Украине в случае прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте правительства Великобритании.
В британском правительстве отметили, что впервые во встрече членов коалиции приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.
Среди других решений, принятых на встрече - создание многонациональной штаб-квартиры в Париже во главе с Францией и Британией. Штаб будет контролировать все оперативные и тактические мероприятия. Через год штаб будет перенесен в Лондон, а после развертывания сил в Украине в Киеве создадут координационную группу во главе с высокопоставленным британским офицером.
Также впервые точно очерчены задачи, которые будут выполнять союзники в Украине
- Восстановление сухопутных войск Украины, их переформирование и усиление.
- Совместное с Украиной обеспечение свободного воздушного пространства, которое станет достаточно безопасным для восстановления гражданского авиасообщения.
- Безопасность акватории Черного моря. В ее поддержке будет привлечена Черноморская оперативная группа в составе Турции, Румынии и Болгарии. Группу усилят дополнительным оборудованием и персоналом.
"Во время встречи лидеры осудили жестокие нападения президента Путина на украинские города и игнорирование мирных переговоров, а также подтвердили свою решимость продолжать оказывать давление на Путина, чтобы тот прекратил свои незаконные нападения и принял содержательное участие в переговорах", - отмечается в сообщении.
В планировании коалиции, по данным Лондона, участвуют 30 международных партнеров и более 200 планировщиков.
Отметим, что 10 июля министр обороны Британии Джон Хили заявил, что его страна готова отправить войска в Украину. Британия считает, что отправка военных укрепит режим прекращения огня в Украине.
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