"Коаліція рішучих" отримає штаб-квартиру: Британія та Франція зробили заяву

Велика Британія та Франція домовилися створити спільну штаб-квартиру "коаліції охочих", яку розмістять у Парижі, а через рік перенесуть до Лондона. Штаб-квартира буде координувати процеси розміщення європейських військ в Україні у випадку припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву , опубліковану на сайті уряду Великої Британії.

У британському уряді зазначили, що вперше у зустрічі членів коаліції взяли участь президент України Володимир Зеленський та спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

Серед інших рішень, прийнятих на зустрічі - створення багатонаціональної штаб-квартири у Парижі на чолі з Францією та Британію. Штаб буде контролювати усі оперативні та тактичні заходи. Через рік штаб буде перенесено до Лондона, а після розгортання сил в Україні у Києві створять координаційну групу на чолі з високопосадовим британським офіцером.

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"Під час зустрічі лідери засудили жорстокі напади президента Путіна на українські міста та ігнорування мирних переговорів, а також підтвердили свою рішучість продовжувати чинити тиск на Путіна, щоб той припинив свої незаконні напади та взяв змістовну участь у переговорах", - зазначається у повідомленні.

У плануванні коаліції, за даними Лондона, беруть участь 30 міжнародних партнерів та понад 200 планувальників.