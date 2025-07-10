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"Коаліція рішучих" отримає штаб-квартиру: Британія та Франція зробили заяву

Британія, Четвер 10 липня 2025 21:52
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"Коаліція рішучих" отримає штаб-квартиру: Британія та Франція зробили заяву Фото: армія Британії також буде в Україні
Автор: Антон Корж

Велика Британія та Франція домовилися створити спільну штаб-квартиру "коаліції охочих", яку розмістять у Парижі, а через рік перенесуть до Лондона. Штаб-квартира буде координувати процеси розміщення європейських військ в Україні у випадку припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на сайті уряду Великої Британії.

У британському уряді зазначили, що вперше у зустрічі членів коаліції взяли участь президент України Володимир Зеленський та спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

Серед інших рішень, прийнятих на зустрічі - створення багатонаціональної штаб-квартири у Парижі на чолі з Францією та Британію. Штаб буде контролювати усі оперативні та тактичні заходи. Через рік штаб буде перенесено до Лондона, а після розгортання сил в Україні у Києві створять координаційну групу на чолі з високопосадовим британським офіцером.

Також вперше точно окреслено завдання, які будуть виконувати союзники в Україні

  • Відновлення сухопутних військ України, їхнє переформування та посилення.
  • Спільне з Україною забезпечення вільного повітряного простору, який стане достатньо безпечним для відновлення цивільного авіасполучення.
  • Безпека акваторії Чорного моря. У її підтримці буде залучена Чорноморська оперативна група у складі Туреччини, Румунії та Болгарії. Групу посилять додатковим обладнанням та персоналом.

"Під час зустрічі лідери засудили жорстокі напади президента Путіна на українські міста та ігнорування мирних переговорів, а також підтвердили свою рішучість продовжувати чинити тиск на Путіна, щоб той припинив свої незаконні напади та взяв змістовну участь у переговорах", - зазначається у повідомленні.

У плануванні коаліції, за даними Лондона, беруть участь 30 міжнародних партнерів та понад 200 планувальників.

Зазначимо, що 10 липня міністр оборони Британії Джон Хілі заявив, що його країна готова відправити війська в Україну. Британія вважає, що відправка військових зміцнить режим припинення вогню в Україні.

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