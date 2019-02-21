Коаліція відмовляється залишатися в Сирії після відходу армії США, - WP

Вашингтон запропонував коаліції сформувати наглядові війська

Международная коалиция отказывается оставаться в Сирии после ухода американских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал The Washington Post.

Сообщается, что администрация Дональда Трампа попросила ближайших союзников США сформировать в Сирии наблюдательные войска, которые должны заменить американцев после их вывода. Основная просьба американских властей состояла в том, чтобы коалиция сформировала наблюдательные силы на сирийской стороне возле границы с Турцией.

Отметим, по инициативе США, в этом районе европейские войска должны патрулировать зону безопасности и отделять Турцию от сирийских курдов. С таким предложением Вашингтон обратился к Британии, Франции и Германии, однако союзники единогласно отказались оставаться в Сирии после ухода США.

Напомним, ранее сообщалось, что США намерены создать зону безопасности на границе Сирии и Турции.

До этого глава Центрального командования США Джозеф Вотел заявил, что вывод наземных войск из Сирии может начаться через несколько недель.