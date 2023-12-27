RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Князева признали виновным в получении слишком дорогого подарка, "презент" конфисковали

Фото: Всеволод Князев, экс-глава Верховного суда (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Печерский районный суд Киева признал виновным бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева в нарушении ограничений на получение подарка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Национального агентства по предотвращению коррупции.

Суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2,55 тысячи гривен, а также конфисковал подарок в сумме 906,6 тысяч гривен.

Ограничение получения подарков

Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе Киева площадью 133 кв.м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. 

"На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тысячи гривен", - пишет НАПК. 

Отмечается, что постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вынесения и вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Дело Всеволода Князева

15 мая текущего года экс-главу Верховного суда Князева поймали на взятке в размере 2,7 млн. долларов. Это сделало Князева самым высокопоставленным чиновником Украины, задержанным подобным образом. На следующий день пленум Верховного суда досрочно прекратил его полномочия.

Суд избрал меру пресечения Князеву с возможностью внесения залога, однако ее размер уже несколько раз уменьшали. В последний раз размер залога уменьшили с 27 до 20 миллионов гривен.

Более подробно о деле Князева можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудПечерский райсуд