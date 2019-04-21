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Князєв розповів, де найбільше було порушень під час голосування


Лідерами у порушеннях виборчого законодавства залишаються Київ, Дніпропетровська і Донецька області

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що лідерами у порушеннях виборчого законодавства під час голосування на виборах президента залишаються Київ, Дніпропетровська і Донецька області. Про це він заявив в ході брифінгу, передає прес-служба МВС.

Князєв підтвердив, що сьогодні на виборчих дільницях померли двоє громадян, у Волновасі і Тернопільської області.

Також глава поліції зазначив, що з 22 повідомлень про "замінування", об'єктами атак були - Харківський і Львівський аеропорти, супермаркети, православні культові споруди. Вибухотехніки провели перевірки, ніяких вибухових речовин не виявили.

Нагадаємо, протягом дня виборів України, станом на 20:30, правоохоронцям надійшло 1245 заяв і повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом.

За його словами, протягом дня надійшло 42 повідомлення про замінування об'єктів по всій Україні. Крім того, він зазначив, що в Авдіївці померла жінка, не дійшовши до виборчої дільниці. Також протягом дня фіксувалися випадки, коли особи намагалися винести бюлетень за межі виборчої дільниці.

 

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