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Призначено нового очільника поліції Київської області

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 18:11
Призначено нового очільника поліції Київської області
Фото: Андрій Нєбитов (npu.gov.ua)

Поліцію Київської області очолив Андрій Нєбитов

Голова Національної поліції України Сергій Князєв представив нового керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції. 

За інформацією Нацполіції, до цього Нєбитов обіймав посаду заступника начальника обласного управління поліції.

"Рішення про призначення нового керівника поліції Київської області було прийнято після завершення службового розслідування за фактом трагічної загибелі 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому", - повідомляє Нацполіція.

Також, за результатами поліцейського розслідування притягнуто до відповідальності 12 працівників поліції. З них 6 керівників районного відділу поліції звільнено з посад. Керівників управління превентивної діяльності притягнуто до дисциплінарної відповідальності.  

Нагадаємо, 1 червня нетверезі правоохоронці в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. У результаті стрілянини вони потрапили у 5-річного хлопчика, який в цей час грався на дитячому майданчику. 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Крім того, після смерті хлопчика у Києві 3 червня понад сотня активістів зібралася під будівлею Міністерства внутрішніх справ з вимогою покарати винних у смерті 5-річного хлопчика.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому з'явився третій підозрюваний. Повідомляється, що слідство досі не встановило, хто саме з трьох підозрюваних вбив дитину.

 

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