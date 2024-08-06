Князев и Тандыр больше не судьи. Высший совет правосудия уволил обоих
6 августа 2024 года Высший совет правосудия (ВСП) принял решение об увольнении двух судей. Среди уволенных - Алексей Тандыр, судья Макаровского районного суда Киевской области, и Всеволод Князев, судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия.
Решение об увольнении Алексея Тандыра было принято из-за нарушения норм Конституции и законодательства Украины. Аналогичные основания стали причиной увольнения Всеволода Князева с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда.
Дело судьи Тандыра
В ночь на 26 мая 2023 года глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко возле блокпоста в Киеве. Военный погиб на месте от полученных травм.
Следствие установило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему было объявлено подозрение, а впоследствии избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В августе 2023 года досудебное расследование было завершено. Дело пока находится на рассмотрении суда, а Алексей Тандыр остается в СИЗО.
Дело Князева
В мае 2023 года глава Верховного суда Всеволод Князев был уличен в получении взятки в размере 2,7 млн долларов. Взятка была связана с делом бизнесмена Константина Жеваго по Полтавскому горно-обогатительному комбинату.
Князева лишили полномочий и отстранили от осуществления правосудия.
Недавно, как сообщают источники РБК-Украина, Всеволод Князев был обнаружен на пропускном пункте у границы с Румынией. Он находился в автомобиле на месте пассажира.
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