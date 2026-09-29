КНУ имени Шевченко переходит на дистанционное обучение с 29 сентября

Как будут учиться студенты

Занятия будут проходить онлайн в соответствии с действующими расписаниями. Лабораторные, практические и контрольные работы будут проводить или переносить в зависимости от ситуации.

Об изменениях студентам будут сообщать через официальные каналы факультетов и других учебных подразделений, а также кураторов академических групп.

Что будет с работниками университета

Работники КНУ также будут работать дистанционно - через электронную почту, образовательные платформы и другие средства связи.

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В то же время часть сотрудников продолжит работать на месте. Это касается тех, чьи обязанности невозможно выполнять дистанционно, а также дежурные и аварийные службы, отвечающие за жизнедеятельность и охрану университета.

В корпусах и общежитиях КНУ будет круглосуточный доступ к укрытиям.

Университет также должен обеспечить связь со студентами и работниками и сохранение важных документов и данных.

Если ситуация изменится, сроки дистанционной работы и обучения могут быть пересмотрены отдельным приказом.