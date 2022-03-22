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КНР мілітаризує острови, побудовані на спірній ділянці Південнокитайського моря

Фото: Китай мілітаризує острови в Південно-Китайському морі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай розміщує військові потужності на штучних островах в Південнокитайському морі. Ця водна ділянка є спірною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Відзначається, що раніше командувач США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Джон Акіліно заявив, що Китай мілітаризував мінімум три штучні острови в Південнокитайському морі. КНР перетворили ці території на військові бази, розмістивши там протикорабельні і зенітно-ракетні комплекси, лазерне обладнання та обладнання для постановки перешкод, а також винищувачі.

Американський адмірал помітив, що такі дії Китаю суперечать президента Китаю Сі Цзіньпіна і порушують колишні домовленості.

"Я думаю, що за останні 20 років ми стали свідками найбільшого військового нарощування КНР з часів Другої світової війни", - заявив Акіліно.

Водночас представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що Китай має право розміщувати на своїх територіях будь-яке озброєння.

"Розміщення необхідних об'єктів національної оборони на своїй території є правом кожної суверенної країни і відповідає міжнародному праву, що є бездоганним", - сказав він.

При цьому представник МЗС засудив дії США і назвав їх "розпалюванням заворушень і провокації".

"Це серйозно загрожує суверенітету і безпеці прибережних країн і підриває порядок і безпеку судноплавства в Південнокитайському морі", - прокоментував Ван Веньбінь.

Нагадавши, глава МЗС Китаю пригрозив США санкціями у відповідь за те, що Вашингтон ввів заборону на видачу віз китайським чиновникам.

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