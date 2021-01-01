Книгу обліку ФОПів скасували з 1 січня

Для фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2021 року скасовується обов’язковість ведення паперової книги обліку доходів. Реєстрація книги у контролюючих органах також скасовується.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби (ДПС).

Як зазначається в повідомленні, для ФОПів першої і другої груп та третьої групи, які не є платниками ПДВ, передбачено ведення обліку у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

Для ФОПів третьої групи, які є платниками ПДВ, передбачено ведення обліку у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів та витрат.

При цьому визначено, що облік доходів і витрат може вестися за власним рішенням платників єдиного податку в паперовому та/або електронному вигляді в довільній формі.

Водночас за бажанням платники першої - третьої груп єдиного податку можуть продовжувати вести облік доходів у книгах за попередньо визначеними формами.

Як зазначили в ДПС, що реєстрацію книг у контролюючих органах з 1 січня 2021 року скасовано.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців. Документ, зокрема, скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОП.

Відзначимо, Національний банк України (НБУ) спростив ведення касових операцій у національній валюті фізичними особами - підприємцями через те, що обов'язкове ведення книги обліку доходів скасовується з 1 січня 2021 року.